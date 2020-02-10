شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم وقف النقود للأبد أو لفترة معينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم وقف النقود بشكل أبدي أو مؤقت لخدمة المحتاجين.

وقال ” المنيع ” في برنامج ” فتاوى ” عبر قناة السعودية إن وقف النقود جائز سواء كان على سبيل التوقيت أو التأبيد.

وأوضح أنه يجوز للشخص أن يضع على سبيل المثال مليون ريال لخدمة المحتاجين لمدة عام، أو أن يقول هذه الأموال للمحتاجين إلى الأبد.