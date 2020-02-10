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الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم وقف النقود للأبد أو لفترة معينة

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم وقف النقود بشكل أبدي أو مؤقت لخدمة المحتاجين.

وقال ” المنيع ” في برنامج ” فتاوى ” عبر قناة إن وقف النقود جائز سواء كان على سبيل التوقيت أو التأبيد.

وأوضح أنه يجوز للشخص أن يضع على سبيل المثال مليون ريال لخدمة المحتاجين لمدة عام، أو أن يقول هذه الأموال للمحتاجين إلى الأبد.

 

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