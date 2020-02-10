شكرا لمتابعة خبر عن استمرار انخفاض الحرارة وأمطار غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها الى نجران وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات .