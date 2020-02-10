اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية عام 2020

أعلنت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، هلا التويجري، أن الرياض ستكون عاصمة المرأة العربية عام 2020 مشددةً على أنه سيكون عامًا مميزًا بالنسبة إلى المرأة السعودية.

وقالت التويجري بمناسبة استضافة المملكة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية إن السعودية ستدير أعمال هذه اللجنة لمدة عام كامل.

وأضافت أن الاجتماعات التي بدأت أمس الأحد وتستمر اليوم الاثنين، تناقش أهمية الموقف العربي الموحد والبيان العربي الذي سيلقى باسم الدول العربية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول وضع المرأة، خلال شهر مارس المقبل.

وكشفت التويجري، أن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 هو أحد إجراءات رئاسة اللجنة، ويصادف رئاسة السعودية مجموعة العشرين.