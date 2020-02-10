وجه أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة لمعرفة ‏أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بمحافظة جدة، وإيجاد الحلول ‏العاجلة لذلك.‏ وطالب الفيصل بمحاسبة المقصرين، مشددًا على استمرار تواجد فرق ‏الصيانة بالموقع على مدار الساعة.‏

وكانت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، أهابت بقائدي ‏المركبات سلك طرق بديلة لطريق الملك عبدالعزيز جهة ‏الجنوب، الذي شهد كثافة مرورية عالية‎. صباح اليوم بسبب تسرب المياه داخل ‏نفق الأندلس‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من أمير مكة بشأن تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة ومحاسبة المقصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.