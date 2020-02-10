بلدية غرب الدمام تعلق على فيديو متداول لصهريج يفرغ مياه المجاري في مكان عام.. وتبرر السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصهريج ، قالوا أنه يفرغ مياه المجاري في إحدى المواقع بحي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام .

وتسائل عدد من المواطنين حول سبب تفريغ المياه بهذا الشكل ، وإذا كانت طريقة متبعة لتصريف مياه المجاري .

من جانبها علقت بلدية غرب الدمام على الفيديو والصور المتداولة ، وأوضحت أنه يتم سحب مياه الأمطار من الأماكن الحرجة والشوارع وإفراغها في نقاط تجمّع، ومعالجتها فيما بعد .

وأشارت إلى أن ما تقوم به ضروري لانسيابية الحركة المرورية، ولتمكين مرتادي الحي من التنقل وعدم الإضرار بالمواطنين.