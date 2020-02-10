تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصهريج ، قالوا أنه يفرغ مياه المجاري في إحدى المواقع بحي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام .
وتسائل عدد من المواطنين حول سبب تفريغ المياه بهذا الشكل ، وإذا كانت طريقة متبعة لتصريف مياه المجاري .
من جانبها علقت بلدية غرب الدمام على الفيديو والصور المتداولة ، وأوضحت أنه يتم سحب مياه الأمطار من الأماكن الحرجة والشوارع وإفراغها في نقاط تجمّع، ومعالجتها فيما بعد .
وأشارت إلى أن ما تقوم به ضروري لانسيابية الحركة المرورية، ولتمكين مرتادي الحي من التنقل وعدم الإضرار بالمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية غرب الدمام تعلق على فيديو متداول لصهريج يفرغ مياه المجاري في مكان عام.. وتبرر السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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