أصدرت أمانة محافظة جدة بياناً توضيحياً بخصوص حالة تجمع المياه في نفق السلام، مبينة أن أمين المحافظة صالح التركي وجّه بسرعة معالجة الحالة لدى وقوفه بالموقع.
وأوضحت الأمانة أن هذه المياه ناتجة في الأساس من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في المواقع المحيطة بالنفق، والتي يتم ضخها على شبكة التصريف الخاصة به.
وأضافت أن التجمع حصل نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد في الموقع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ للمشروع.
يُذكر أن تجمع المياه الذي نتج من ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام تسبب في إعاقة حركة السير في مساره الجنوبي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره، بحسب ما صرحت به الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تصدر بياناً توضيحياً بشأن تجمعات المياه في نفق السلام التي أعاقت الحركة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.