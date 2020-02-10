أمانة جدة تصدر بياناً توضيحياً بشأن تجمعات المياه في نفق السلام التي أعاقت الحركة المرورية

أصدرت أمانة محافظة جدة بياناً توضيحياً بخصوص حالة تجمع المياه في نفق السلام، مبينة أن أمين المحافظة صالح التركي وجّه بسرعة معالجة الحالة لدى وقوفه بالموقع.

وأوضحت الأمانة أن هذه المياه ناتجة في الأساس من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في المواقع المحيطة بالنفق، والتي يتم ضخها على شبكة التصريف الخاصة به.

وأضافت أن التجمع حصل نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد في الموقع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ للمشروع.

يُذكر أن تجمع المياه الذي نتج من ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام تسبب في إعاقة حركة السير في مساره الجنوبي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره، بحسب ما صرحت به الأمانة.