“أمانة الأحساء” تصدر بياناً حول الهبوط الأرضي الذي ابتلع سيارة مواطن

علّقت أمانة محافظة الأحساء، اليوم الإثنين، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انهيار أرضي مفاجئ أدّى إلى ابتلاع سيارة من نوع “هيونداي” واحتجاز قائدها. وأوضحت الأمانة أنها وجّهت الفرق المختصة للموقع، وتبين وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت، ما نتج عنه الحادث، مشيرة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات “المرور” و”الدفاع المدني”.

وأضافت تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة، مؤكدة استمرار أعمال متابعة سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة. وكان مقطع فيديو متداول للحادثة أظهر لحظة خروج قائد المركبة عبر فتحة السقف، وتبيّن أن المركبة سقطت على طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز “الشارع الملكي”.