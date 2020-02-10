بأمر الملك.. تمديد خدمة الشيخ السديس رئيساً عاماً لشؤون الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورفع “السديس” شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه.

وقال “السديس”: الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، وهذا الاهتمام هو ما أعانها على أداء واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه.

وأضاف: خير شاهد على ما يبذل من جهود وعطاء ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعة تاريخية وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني وإدارة حشود وتوظيف التقنية خير توظيف.

وأردف: تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسسة هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.