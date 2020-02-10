الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الإثنين

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين؛ على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 7972 نقطة (+ 19 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال. وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الإثنين بنحو (1.32 %) عند 33.60 ريال للسهم .

فيما تصدر سهم “المصافي” تراجعات اليوم بنحو 8 % عند 49.50 ريال؛ وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي سجلها السهم خلال الجلسات الماضية.

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