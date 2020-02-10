سفارة السعودية ببلجيكا تحذر رعايا المملكة من عروض السيارات الوهمية

جددت سفارة المملكة في بلجيكا، تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها لا تزال تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ لشركات شحن عبر شركات التحويلات المالية، وبعد تحقق السفارة من صحة المستندات والعناوين وأرقام التواصل يتبين بأنها غير صحيحة.
ودعت السفارة جميع المواطنين إلى ضرورة التحقق من أي تعامل تجاري وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية، وليس على البنوك المعتمدة مما يحول دون متابعتها وإعادة الأموال لأصحابها، بالإضافة للتحقق عن طريق طلب نسخ من التراخيص لتلك الشركات والتأكد عبر القنوات الرسمية من صحتها.
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