مصادر «عاجل»: توجيه جديد من التعليم بخصوص «التنمر» في المدارس

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الإثنين، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا جديدا، شددت فيه على سرعة الإبلاغ عن حالات التنمر في المدارس، وأوضحت المصادر أن تعميم الوزارة يتضمن «تفعيل الإشراف اليومي وحصص الانتظار مع التركيز على أوقات حدوث التنمر ومتابعتها من قائد المدرسة وفق ما تضمنه الدليل التنظيمي ومتابعة الأمر من قبل المشرف التربوي الزائر للمدرسة، والتشجيع على الابلاغ عن أي حالة تنمر أو عنف داخل المدرسة والتعامل مع سلوكيات التنمر وتطبيق الإجراءات وفق ما ورد في قواعد السلوك».
كما تضمن التعميم، «توعية أولياء الامور بخطورة هذا السلوك (التنمر) وكيفية التعامل معه من خلال اللقاءات والرسائل الإلكترونية والنشرات ورفع التقرير الى وحدة التوجيه والإرشاد»، ويأتي ذلك بناء على التعميم الوزاري رقم ٣٦١٨١٦٦٧٨ بشأن «برنامج رفق» الذي يهدف إلى خفض العنف المدرسي بكل أشكاله ووقاية الطلاب من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي.
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