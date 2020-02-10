قوات أمن سعودية تبدأ التمرين التعبوي «أمن الخليج العربي 2»

انطلقت فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 2» الذي تشارك فيه قوات الأمن السعودية وقوات الأمن بدول المجلس، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف التمرين تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة؛ لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

كما يركز التمرين على صقل وتطوير مهارات القوات الأمنية المشاركة، وأظهرت القوات المشاركة في أول تمرين ميداني، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة، وذلك من خلال تمارين حية وفرضيات أمنية تُحاكي مختلف السيناريوهات الأمنية.

وأوضح قائد القوة الأمنية السعودية العميد ركن عوض بن مشوح العنزي، أن القوات الأمنية السعودية استعدت لهذا التمرين التعبوي الخليجي بمعسكر في مدينة الرياض، شهد تطبيق عدد من الفرضيات التي تؤكد الجاهزية الكاملة للمشاركة في التمرين، الذي يهدف إلى تدريب العناصر الأمنية على التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات دول المجلس؛ لمواجهة أي أزمة، وكذلك الارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات .

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