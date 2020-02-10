«سكني» يعلن تسليم 5 آلاف قطعة أرض.. ويحدد المناطق

استهل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان العام الجاري 2020 بتسليم أكثر من 5 آلاف قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وأوضح «سكني» في بيان صحفي، أن التسليم شمل 1032 أرضًا في منطقة القصيم، و882 أرضًا في منطقة الرياض، و831 أرضًا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و542 أرضًا في المنطقة الشرقية، و456 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 187 أرضًا، و158 أرضًا في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 32 أرضًا سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضًا في منطقة نجران.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة؛ حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكيّة.

وبيّن «سكني» أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم ذاتيًّا.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

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يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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