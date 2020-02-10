شهد طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز «الشارع الملكي»، انهيارًا أرضيًّا مفاجئًا؛ ما أدى إلى ابتلاع سيارة مواطن من نوع «هونداي» قبل أن تصدر أمانة الأحساء، بيانًا حول تفاصيل الواقعة، أوضحت فيه «ورود بلاغ حول سقوط مركبة في هبوط الأرضي صباح اليوم الإثنين، وعليه تم توجه الفرق المختصة في الأمانة للموقع، واتضح حينها وجود كسر لخط مياه سبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت؛ ما سبب سقوط السيارة».
وأضافت، في بيان لها عبر موقع «تويتر»: «تم تأمين كل وسائل السلامة في الموقع، بالتعاون ومساندة كل الجهات الحكومية المعنية (المرور - الدفاع المدني) وتم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليس من اختصاص أعمال الأمانة»، وأكدت أن «أعمال المتابعة مستمرة بشأن سلامة الطريق الخدمية، لحين انتهاء الجهة المعنية من أعمال الصيانة، وتؤكد سلامة وعدم تأثير الهبوط الأرضي على البنية التحتية للطريق».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حفرة تبتلع سيارة مواطن في الأحساء.. والأمانة توضح السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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