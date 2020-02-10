«4 أجوبة» جديدة من وزارة التعليم حول فيروس كورونا

جددت وزارة التعليم التأكيد على ضرورة الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وبيَّنت أكثر الفئات المعرَّضة للإصابة بالفيروس، واستعرضت الوزارة، خلال إنفوجراف نشرته عبر «تويتر»، أبرز الأسئلة الشائعة بشأن الفيروس والأجوبة العلمية عليها، وتتضمن أولًا: أن فيروس كورونا لا يوجد له علاج أو لقاح مخصص له، ثانيًا: أكثر الفئات المعرَّضة للإصابة بالفيروس هم المخالطون المباشرون للمريض والكادر الصحي المباشر لحالات الإصابة؛ لذلك يفضل اتخاذ التدابير الوقائية في حال التعامل مع حالات إصابة جديدة، ثالثًا: تشير المعلومات الأوّلية بشأن فيروس كورونا، إلى أنه فيروس «حيواني المنشأ» ولم يتم تحديد الحيوان الخازن له حتى الآن، لكن الفيروس يمكنه الانتقال (من الحيوان) للإنسان بشكل مباشر، رابعًا: ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الإنسان.

ونصحت الوزارة باتباع الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وتتضمن، تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية، وحال ظهور أعراض إصابة، يجب البقاء في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين، مع تجنب السفر، وطلب الرعاية الصحية من الجهات ذات الصلة، وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند الحكة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين بغسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية.

إلى ذلك ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في الصين، إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم أمس الأحد، وذلك بعد وقوع 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين، وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، إصابة 3 آلاف و62 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس، ما يرفع عدد الحالات المصابة في جميع أنحاء الصين إلى 40 ألفًا و171 شخصًا، بينهم 6 آلاف و484 شخصًا حالتهم حرجة.

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