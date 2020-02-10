أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إصابة مواطن بفيروس كورنا القديم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأنه.
وأضافت المديرية، عبر حسابها بموقع «تويتر»، المواطن المصاب بمحافظة النعيرية، تم تشخيص حالته على أنها «فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم»، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
وجددت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التأكيد على أنه لم تسجّل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة.
اقرأ أيضًا:
«4 أجوبة» جديدة من وزارة التعليم حول فيروس كورونا
بالفيديو.. سعودي مقيم بالصين يكشف حقيقة أكل الخفافيش والثعابين وسقوط الناس موتى بالشوارع
60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية باليابان
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة الشرقية» تعلن إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.