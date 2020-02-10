«صحة الشرقية» تعلن إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إصابة مواطن بفيروس كورنا القديم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بشأنه.

وأضافت المديرية، عبر حسابها بموقع «تويتر»، المواطن المصاب بمحافظة النعيرية، تم تشخيص حالته على أنها «فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم»، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

وجددت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التأكيد على أنه لم تسجّل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة.

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