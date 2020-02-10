بالفيديو.. أمين جدة يوضح سبب واقعة «نفق السلام»

وجّه أمين محافظة جدة صالح التركي، اليوم الاثنين، بسرعة معالجة تجمعات المياه في نفق السلام، والتي أعاقت حركة السير بالمسار الجنوبي للنفق، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار ذلك.

وأوضحت أمانة محافظة جدة (في بيان) ــ اطلعت عليه «عاجل» ــ أن تجمعات المياه نتجت عن ارتفاع منسوبه داخل خزان التجمع في نفق السلام - وليس نفق الأندلس- وذلك بسبب أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في المواقع المحيطة بالنفق، والتي يتم ضخها على شبكة التصريف بالنفق.

أوضحت «أمانة جدة» أن تجمع المياه حدث نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، وتم معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة بالنسيق مع الجهات الأمنية لجين انتهاء أعمال المشروع المنفذة بالموقع.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

أمين جدة يفتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني 89

متحدث أمانة جدة ينفي لـ«عاجل» ضبط طنين ونصف من لحوم الكلاب والحمير بالمطاعم

بعد تعويض ملاكها.. أمانة جدة تبدأ إزالة مبانٍ لتوسعة شوارع غليل وبترومين