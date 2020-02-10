مصادر «عاجل»: تعليم الرياض تخير أهالي طلاب الظروف الصحية بين الحضور والغياب

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن إدارة تعليم الرياض أصدرت تعميمًا لجميع قائدي المدارس (الحكومية والأهلية والعالمية) يخير أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من صعوبات صحية باتخاذ القرار المناسب، لاسيما منع حضور أبنائهم للمدارس في حالة عدم تعليق الدراسة؛ بالتزامن مع موجة البرد التي تشهدها المملكة.

ونص التعميم على أنه «بناء على خطاب المدير العام بتعليم منطقة الرياض رقم ٤٦٢٧٦ بشأن التأكيد على أولياء الأمور، اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة ورفع مستوى الوعي حيال التعامل مع جميع الظروف المناخية التي تستدعي تعليق الدراسة، واتباع تعليمات السلامة في كل الأوقات وتطبيق متطلباتها كافة».

وبادر عدد من المدارس بإرسال التعليمات الواردة بالتعميم لأولياء الأمور الذي يعاني أبناؤهم صعوبات صحية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تقرير ذهاب أبنائهم إلى المدارس من عدمه؛ حيث يأتي التعميم المشار إليه كإجراء احترازي حيال الموجة القطبية التي توغلت المملكة منذ السبت والمتوقع وصولها إلى الرياض فجر الثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

بالخريطة.. مسار الموجة القطبية وعودة الصقيع والتجمد إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل

«النمر» يحذر المتزلجين على ثلوج المناطق الشمالية من «عضة البرد»

الأرصاد: انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر على 8 مناطق