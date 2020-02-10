الوزير الجبير يبحث ملفات إقليمية مع مسؤول أمريكي كبير

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية الخبير في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الاتحادية إيلان بيرمان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
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