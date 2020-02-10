مدير تعليم الجوف يوجه 3 نصائح إلى قادة المدارس

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عدة نصائح إلى قادة المدارس خلال افتتاحه لملتقى القيادة المدرسية الذي نظمه مكتب التعليم بطبرجل، اليوم الإثنين.

وحث الغامدي قادة المدارس على نشر ثقافة التميّز بين الأوساط التربوية والتعليمية وتطبيق معاييره وتشجيع الممارسات التربوية المتميزة، مشيرًا إلى أن التعليم يحظى باهتمام ومتابعة من قيادتنا أدامها الله ومن أمير منطقة الجوف ونائبه وزير التعليم.

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة تسعى وبشكل جاد لرفع كفاءة وأداء المدارس من خلال تحسين نواتج التعلّم ورفع مستوى التحصيل الدراسي بما يحقق التوافق بينه وبين اختبار القدرات والقياس، من خلال ما يُعرف بالتركيز على عملية التعلّم بشكل كبير، وتعميق المعرفة وفهم المحتوى.

واستعرض الغامدي خلال افتتاحه لملتقى القيادة المدرسية في مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية بطبرجل أرقام وإحصاءات تجسّد واقع التعليم بالمنطقة.

بعد ذلك أقيمت ست جلسات تهتم في مجالات القيادة المدرسية والتعلم الرقمي وتحسين نواتج التعلم إذ تحدث في الجلسة الأولى مشرف التدريب لافي جليل الميل مستعرضًا عددًا من «الوقفات في القيادة الناجحة».

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فيما تحدث رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم الجوف سهيان السهيان في الجلسة الثانية عن «تفعيل صلاحيات قادة المدارس».

وفِي الجلسة الثالثة تطرق عبدالله سعد وعلاء الق لمفهوم «جوجل كلاس روم في إطار ‫التحول الرقمي للمدارس»، وتحدث عادل السند في الجلسة الرابعة من ملتقى القيادة المدرسية حول «‫نواتج التعلم والاختبارات التحصيلية الدولية».

وأكد في الجلسة الخامسة كل من ‏رئيس قسم التميز المؤسسي بالإدارة فيصل الوقيد وجلال البيالي، أهمية جائزة الأمير فيصل بن نواف، أمير منطقة الجوف للتميز العلمي بالمنطقة، وتطرقا إلى أهدافها ومجالاتها وفئاتها المتنوعة.

وتناولت الجلسة الأخيرة، عرض عدد من قادة وطلاب مدارس مؤتة الثانوية وأبي سعيد الخدري المتوسطة ومنابر الخير الثانوية تجارب ومبادرات ميدانية، وتحدث كل من قادة المدارس إبراهيم الشهري ومنوخ محمد وعبدالله العطينان عن التجارب في ‫الملتقى والتي نالت اهتمام الحضور.

وفِي ختام الجلسات عقد الغامدي لقاء مفتوحًا بينه وبين قادة المدارس بطبرجل استمع من خلاله إلى مداخلاتهم واستفساراتهم وتفاعل معها.