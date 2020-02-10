7 موجات باردة على عدة مناطق سعودية في 60 يومًا

بينما عانت معظم أنحاء المملكة من موجات شديدة البرودة منذ حلول فصل الشتاء، وصلت إلى نحو7 موجات باردة خلال شهرين، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ووفقًا لـهيئة الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.

كذلك توقعت هيئة الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

خبراء طقس: المملكة تتعرض لموجة البرد الأقوى منذ دخول الشتاء

وقال خبراء الطقس إن المملكة تتعرض لموجة باردة تعد الأقوى منذ دخول فصل الشتاء ستؤثر على المناطق الشمالية، ومناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض، وفقا لقناة «الإخبارية».

فيما توقع خبراء الأرصاد تدني درجات الحرارة بالعاصمة الرياض ووصلها إلى درجة الصفر المئوي، وذلك جراء كتلة قُطبية باردة، رغم حالة الدفء التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

الموجة الباردة الأولى بدأت في نوفمبر2019 على مناطق تبوك والجوف

وفي منتصف نوفمبر 2019م أي مع بدء فصل الشتاء، هبت أول موجة باردة على المملكة مصحوبة بأمطار على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان»، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

فيما هبت الموجة الباردة الثانية في 17 ديسمبر 2019م، على بعض مناطق المملكة وهي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى ومكة المكرمة، مصحوبة بغبار خفيف، وتراوحت درجات الحرارة ما بين درجة الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية ما بين 4 و7 درجات مئوية.

وعلى المناطق الشمالية كانت درجات الحرارة بفعل الموجة الباردة ما بين صفر و5 درجات مئوية، وعلى الشرقية والمدينة المنورة ما بين 5 و12 درجة مئوية، فضلًا عن تشكل الصقيع على شمال المملكة وشمال الوسطى.

المرتفعات الجنوبية ومنطقتا الشرقية والرياض تتضرر من الموجة الباردة

فيما تكونت السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبعد أيام حلت الموجة الباردة الثالثة في نهاية ديسمبر 2019م، على مدينة الرياض والمناطق الشرقية والوسطى، ووصلت درجات الحرارة ما بين من 2 و6 تحت الصفر، إضافة إلى صقيع وتجمد، واستمرت لعدة أيام.

Advertisements

موجات باردة على مناطق شمال ووسط وغرب المملكة

ومع بداية شهر يناير الماضي، زار المملكة الموجة الباردة رابعة استمرت لنحو 10 أيام على مناطق شمال ووسط وغرب المملكة، فيما أرجع خبراء أسباب الموجة البادرة إلى اندفاع كتل باردة قطبية المنشأ من القطب الشمالي، نحو الشرق الأوسط.

وفي 13 يناير2020م، زارت المملكة موجة برد خامسة واسعة النطاق شملت منطقة الرياض، وبلغت درجات الحرارة بحدود 2-3 درجات مئوية في شمال المملكة، ودون المعدلات بحدود 2-5 درجات مئوية في باقي المناطق.

في 21 يناير 2020م، تأثر معظم مناطق بالمملكة بموجات شديدة البرودة استمرت لمدة أسبوع تدنت خلالها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، خاصة مناطق شمال ووسط المملكة ونواحي الصمان والحفر وأجزاء من منطقتي المدينة ومكة.

أبرز المناطق المتضررة من الموجة الباردة

ومع مطلع شهر فبراير الجاري، وصلت الموجة الباردة السادسة على معظم أنحاء المملكة خاصة في مكة والمدينة ونجران وجازان والباحة وعسير والرياض تسببت في انخفاض في الحرارة من 4 إلى 6 درجات.

ويتضح من خلال الرصد، أن الموجات الباردة كانت بشكل كبير منذ بداية الشتاء على مناطق الرياض والشرقية والوسطى شمال ووسط المملكة وطريف وعسير وجازان والمدينة المنورة والباحة وقصيم وتبوك والجوف.

توقع خبير الأرصاد علي الحربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استمرار الموجات الباردة خلال شهر فبراير؛ بسبب اندفاع الكتل القطبية الباردة، مشيرًا إلى أن هذا الموسم تميز بالموجات الباردة المتعددة، التي بدأت مبكرًا في فترة «الوسم»، واستمرت بشكل متتابع.

اقرأ أيضًا:

تساقط الثلوج وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

بالفيديو.. خبراء الطقس: بدء موجة البرد الأقوى منذ دخول الشتاء

هل هذا الشتاء هو الأبرد على المملكة؟.. «الحربي» يجيب