«هدف» يحدد 5 تعديلات جديدة على برنامج دعم التوظيف

أعلن صندوق التنمية البشرية «هدف»، اليوم الاثنين، إجراء تحسينات جديدة على ضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، التي تهدف لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وتحفيز المنشآت على التوطين.

وأوضح «هدف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعديلات الجديدة التي أدخلها على ضوابط برنامج دعم التوظيف تشمل 5 تعديلات جديدة من بينها الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم.

الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم 15 ألف ريال ضمن تعديلات دعم التوظيف وفقًا لهدف

ومن ضمن تعديلات ضوابط دعم التوظيف التي أجراها «هدف» تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا.

وأكد «هدف» أن من ضمن تعديلات ضوابط دعم التوظيف، إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض ويكتفي بإرفاقه إلكترونيًّا في بوابة «طاقات»، وحددت 70% من الدعم للتوظيف و30% للتدريب.

هدف: الدعم المالي لرواتب الموظفين يمتد لـ36 شهرًا في تعديلات دعم التوظيف

وأوضح صندوق التنمية البشرية «هدف» أن الدعم المالي لراتب الموظف سيمتد إلى 36 شهرًا بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و15% للسنة الثالث، وفقًا لتعديلات ضوابط دعم التوظيف.

خطوات التسجيل في برنامج دعم التوظيف لأصحاب الأعمال وفقًا لهدف

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وأتاح صندوق «هدف» لأصحاب الأعمال، أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تبدأ بالتسجيل في البوابة الوطنية (طاقات)، وتفعيل حساب برنامج دعم التوظيف، وبعدها تقديم الإعلان الوظيفي (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وثالثًا الانضمام إلى البرنامج، وأخيرًا إكمال عملية التوظيف.

وفي يناير 2019م، بدأ صندوق «هدف» في تقديم الدعم لمنشآت القطاع الخاص، لتوظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ إذ يتحمل «هدف» نسبة الأجر الشهري للموظف والموظفة والخدمات التدريبية المقدَّمة لهم، وفق ضوابط محددة.

وبعد 11 شهر من بدء برنامج دعم التوظيف، أجرى صندوق «هدف» في نوفمبر 2019م، عليه تعديلات تضمنت إضافة نسبة للدعم عند تشغيل المنشآت إناثًا أو أشخاصًا من ذوي الإعاقة.

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