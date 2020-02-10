السعودية اليوم / إمام وخطيب مسجد قباء يزور مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان



جيزان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

زار فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي اليوم , مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان اليوم ، واطلع على أقسام ووحدات المركز التعليمية والطبية والتأهيلية.

واستمع الشيخ المغامسي لشرح من مدير المركز علي معتبي حول الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، من خلال القسم الطبي والتأهيل وعيادات القسم.

وعبر إمام وخطيب مسجد قباء عن إعجابه بالمركز ومرافقه وما يقدمه للأطفال من خلال الكوادر الوطنية المتخصصة من أبناء وبنات الوطن .

// انتهى //

19:52ت م

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