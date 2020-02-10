السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة بتونس



تونس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة بمشاركة 11 دولة عربية من بينها المملكة.

ويناقش المؤتمر - الذي ينعقد تحت عنوان" السلام الدائم ليس إنجازًا واحدًا ولكنه بيئة والتزام" - عدداً من الموضوعات من بينها "العدالة الاجتماعية أساس السلام العالمي والإقليمي وبوابة التنمية" و "دور المنظمات الدولية والوطنية في تعزيز السلم المستدام" إلى جانب موضوع "دور الإعلام في تحقيق السلام".

// انتهى //

19:43ت م

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