السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمحافظة القريات



القريات 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال في المركز الحضاري بمحافظة القريات اليوم جموع المواطنين والمسؤولين، وعدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه خلال زيارته للمحافظة.

واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين التي تحظى باهتمام سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، ومحافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد، ورؤساء المراكز التابعة.

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18:46ت م

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