السعودية اليوم / مدير جامعة تبوك لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع يسعى لتحقيق تطلعات القيادة



تبوك 16جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أن عقد اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي بالمملكة، الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يأتي لتحقيق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله-

وأوضح أن اللقاء ركز على مناقشة تحقيق كفاءة الأنفاق وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لزيادة نسب القبول فيها، والدور الذي تقوم به الجامعات لتحقيق الهدف المرجو منها.

وأشاد بالموضوعات المهمة والخطط المستقبلية التي تمت مناقشتها ومنها تعزيز مبدأ التشاور والتكامل لخدمة التعليم الجامعي في المملكة بين الجامعات وبين منظومة التوظيف الالكتروني "جدارة " ومركز تحقيق كفاءات الانفاق وهيئة تقويم التعليم والتدريب في برنامج تنمية الموارد البشرية , مثنيًا على الدور الكبير لمعالي وزير التعليم وحرصه على الرفع من مستوى الجامعات من خلال متابعته المستمرة لأدائها .

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18:20ت م

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