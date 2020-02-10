السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتسلّم تقرير الإنجازات السنوي للدفاع المدني



حائل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله الركيان

وقدم العميد الركيان خلال استقبال سموه له, تقرير الإنجازات السنوي لمديرية الدفاع المدني بحائل للعام 1440هـ وتقرير حفل اليوم العالمي للتطوع 2019م.

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17:43ت م

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