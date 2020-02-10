السعودية اليوم / جامعة الإمام تقيم اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات عمادة البرامج التحضيرية



الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أقامت عمادة البرامج التحضيرية اليوم، لقاء تعريفي ترحيبي لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين للسنة التحضيرية في الفصل الثاني للعام الجامعي 1441هـ ، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة وطرق الدراسة في البرامج التحضيرية للعام الجامعي 1441هـ .

وتضمن اللقاء فيلم تعريفي عن "الخدمات التقنية" يوضح نهج الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وإدارية تتسم بمواكبة العصر وتتميز بالكفاءة، تلا ذلك كلمة الطلاب، ثم كلمة لعميد البرامج التحضيرية الدكتور علي بن يحيى آل سالم أوضح فيها أن عمادة البرامج التحضيرية تشهد تطويرا لخططها ، وإعادة هيكلة لمساراتها بما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة ذات كفاءة عالية.

كما جرى عرض فيلم تعريفي عن عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام يوضح فيه ما تقدمه من خدمات متعددة تشتمل على الجوانب العلمية المتخصصة والبرامج الثقافية والتربوية والتنموية ، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والطلابية التي تؤسس للطالب قاعدة معرفية واسعة ، يتجلى فيها الإبداع الفكري والتواصل الأخوي.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة كلمة بارك فيها للطلاب والطالبات قبولهم في الجامعة, حاثاً على طلب المعرفة والبحث عن المهارة وبناء الشخصية ليكونوا جيل المستقبل ومعاول بناء في هذا الوطن.

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1441هـ .

// انتهى //

17:33ت م

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