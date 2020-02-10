فيديو.. انهيار أرضي يبتلع سيارة وأمانة الأحساء : ليس اختصاصنا

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الأحساء

كشفت أمانة محافظة الأحساء، اليوم الاثنين، تفاصيل حدوث انهيار أرضي ابتلع سيارة أحد الأشخاص أثناء سيرها في الشارع.

وقالت أمانة الأحساء في بيان لها : بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انهيار أرضي مفاجئ أدّى إلى ابتلاع سيارة من نوع هيونداي واحتجاز قائدها.

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وتودّ الأمانة أن توضح أنها تلقت بلاغًا بالواقعة وعلى الفور وجّهت الفرق المختصة للموقع، وتبين وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت، ما نتج عنه الحادث.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات المرور والدفاع المدني وأنه تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة.

ولفتت إلى استمرار أعمال متابعة سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر سقوط المركبة على طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز.

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