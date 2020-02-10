فيديو.. المملكة تحقق أمنية مسنة جزائرية بالحج بعد 15 محاولة

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت المملكة أمنية مسنّة جزائرية بحج بيت الله الحرام بعد 15 عامًا من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح.

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وقالت ابنة المسنة الجزائرية في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إنها لحظة لا توصف حين تلقت أمها هذا النبأ السار مشيرًة إلى أن الكلمات لا يمكنها أن تصف هذه اللحظة.

وقدمت الشكر للمملكة على إتاحة هذه الفرصة لأمها المسنة.

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