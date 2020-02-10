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شكرا لقرائتكم فيديو.. المملكة تحقق أمنية مسنة جزائرية بالحج بعد 15 محاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت المملكة أمنية مسنّة جزائرية بحج بيت الله الحرام بعد 15 عامًا من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح.
وقالت ابنة المسنة الجزائرية في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إنها لحظة لا توصف حين تلقت أمها هذا النبأ السار مشيرًة إلى أن الكلمات لا يمكنها أن تصف هذه اللحظة.
وقدمت الشكر للمملكة على إتاحة هذه الفرصة لأمها المسنة.
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