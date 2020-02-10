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أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.
وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
صحة الشرقية فيروس كورونا القديم
"صحة الشرقية": إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10
أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.
وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
05:39 PM
أكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات
أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.
وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.
، "صحة الشرقية": إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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