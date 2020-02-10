شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: لم نسجل أى إصابة بفيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحة الشرقية أنها لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة الشرقية. وقالت أنه بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية ، فأن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم واتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

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