شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة المرأة العربية إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار " المرأة وطن وطموح " . جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية, بحضور أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة والوفود من المنظمات العربية والدولية .

وناقشت اللجنة - التي ترأسها المملكة لمدة عام - في اجتماعاتها جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت تقرير نشاط الأمانة العامة ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وأجندة التنمية المستدامة 2030 ، وتمكين المرأة في المنطقة العربية، ومتابعة توصيات المؤتمر الوزاري الذي عُقد تحت عنوان "تعزيز دور المرأة في المجتمعات العربية - الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم" ، وتطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، إلى جانب استعراض الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء.

وكانت اللجنة قد بدأت فعالياتها يوم أمس باجتماع إقليمي تحضيري للجنة وضع المرأة 64 (csw), حيث جرى استعراض نتائج إعلان ومنهاج عمل بيجين الإقليمي بعد 25 سنة وإعلان بيجين الإقليمي 25+. وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في تصريح بهذه المناسبة أن الاجتماع كان مثمراً وبناءً ناقش جملة من الموضوعات التي لقيت الكثير من التفاعل والنقاش من قبل جميع الوفود العربية المشاركة في الاجتماع بما سيعود بإذن الله على المرأة العربية بالنفع والفائدة ودعم مسيرتها وتعزيزة مكانتها كشريكة فاعلة في الحراك التنموي والاجتماعي على مستوى الدول العربية ، مقدمة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما - على دعمهما لاستضافة المملكة أعمال الاجتماع. وأكدت الدكتورة التويجري على أن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 يأتي لدور ومكانة المملكة الذي تقوم به على المستويات كافة، ودعمها المستمر للمرأة ودورها ، حيث تشارك المملكة المجتمع الدولي بأهم القضايا التي تؤثر في مشاركة المرأة العربية في التنمية ويسهم في إيصال صوتها.