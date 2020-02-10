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شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يكرّم ممرضة سعودية أنقذت مصابين بحادث مروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أشاد بتفانيها في أداء رسالتها
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - عرعر
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم الممرضة آمال شمات العنزي إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية لمصابين بحادث مروري وقامت بإجراء الفحوصات الأولية لهم حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
وأثنى سموه على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحادث المروري بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن الكريم، سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
من جانبها عبرت الممرضة عن شكرها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكدة أن ما قامت به ما هو إلا جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دومًا تجاه وطنها ومجتمعها، سائلة الله للجميع السلامة.
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