، خبر سار.. الصين تعلن ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول حكومي: نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد

أعلنت السلطات الصحية فى الصين، ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا" إلى 8.2%.

وقال المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية مي فينج، في مؤتمر صحفى اليوم: "نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد فقط، وإنما في مركز انتشاره بمدينة ووهان، ومقاطعة هوباي وسط الصين".

وأضاف المتحدث وفق صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية: "نسبة الشفاء في هوباي ارتفعت اليوم إلى 6.2% مقارنة بـ2.6% فى 27 يناير الماضي".

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح أن الزيادة في نسبة الشفاء جاءت نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد، والتي من بينها: إرسال تعزيزات طبية إلى هوباي ووهان من مختلف أنحاء الصين، إضافة إلى تدابير زيادة أسرّة المرضى في المستشفيات، وتحسين الإمكانات الطبية.

واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003.

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