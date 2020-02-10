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كرّم أولياء أمور طلاب متوسطة الحسن بن سفيان بحي الجنادرية، المعلم فايز بن علي الشملاني؛ لتفانيه في عمله وجهده وإخلاصه ومتابعته للطلاب طيلة الأعوام الماضية.
وقاد عوض بن حامد الحربي، وأهالي الحي، تكريم المعلم "الشملاني"، تثمينًا لدوره الإيجابي والأبوي مع الطلاب وتوجيههم المستمر علميًا وتربويًا، الأمر الذي أثمر عن حبهم للبيئة المدرسية، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي.
وبالتنسيق مع إدارة متوسطة الحسن بن سفيان، جرى تحديد المكان والموعد، وتقدم الحضور مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني، ومنسوبي المكتب والضيوف، وبدأ الأهالي في الاستقبال، ثم انطلقت فقرات الحفل الخطابي، بكلمات الثناء، والقصائد، إضافة إلى تأدية رقصة شعبية تشتهر بها مناطق شمال المملكة.
وفي نهاية الحفل انهالت الهدايا على المعلم فايز الشملاني، من أولياء الأمور وزملائه في المدرسة.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 05:48 PM
لتفانيه في عمله وجهده وإخلاصه طيلة الأعوام الماضيةشاهد.. أولياء أمور طلاب يكرّمون المعلم "الشملاني" في مدرسته
كرّم أولياء أمور طلاب متوسطة الحسن بن سفيان بحي الجنادرية، المعلم فايز بن علي الشملاني؛ لتفانيه في عمله وجهده وإخلاصه ومتابعته للطلاب طيلة الأعوام الماضية.
وقاد عوض بن حامد الحربي، وأهالي الحي، تكريم المعلم "الشملاني"، تثمينًا لدوره الإيجابي والأبوي مع الطلاب وتوجيههم المستمر علميًا وتربويًا، الأمر الذي أثمر عن حبهم للبيئة المدرسية، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي.
وبالتنسيق مع إدارة متوسطة الحسن بن سفيان، جرى تحديد المكان والموعد، وتقدم الحضور مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني، ومنسوبي المكتب والضيوف، وبدأ الأهالي في الاستقبال، ثم انطلقت فقرات الحفل الخطابي، بكلمات الثناء، والقصائد، إضافة إلى تأدية رقصة شعبية تشتهر بها مناطق شمال المملكة.
وفي نهاية الحفل انهالت الهدايا على المعلم فايز الشملاني، من أولياء الأمور وزملائه في المدرسة.
، شاهد.. أولياء أمور طلاب يكرّمون المعلم "الشملاني" في مدرسته ،
المصدر : الخليج 365
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