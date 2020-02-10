محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف وميسان، بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع. الأرصاد سحب رعدية ممطرة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 05:33 PM Advertisements تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم "الأرصاد" و"مدني مكة": سحب ممطرة على الطائف وميسان "الأرصاد" و"مدني مكة": سحب ممطرة على الطائف وميسان نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف وميسان، بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" و"مدني مكة": سحب ممطرة على الطائف وميسان ،

المصدر : الخليج 365

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