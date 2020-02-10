- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن قنبلة انفجرت في شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم (الاثنين).
واتهمت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة عفرين، وفقاً لـ"رويترز".
وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية".
استهدف شاحنة ديزل.. انفجار قنبلة يودي بحياة 8 مدنيين سوريينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن قنبلة انفجرت في شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم (الاثنين).
واتهمت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة عفرين، وفقاً لـ"رويترز".
وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية".
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
05:07 PM
تركيا حملت الأكراد المسؤولية
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن قنبلة انفجرت في شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم (الاثنين).
واتهمت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة عفرين، وفقاً لـ"رويترز".
وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية".
، استهدف شاحنة ديزل.. انفجار قنبلة يودي بحياة 8 مدنيين سوريين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر استهدف شاحنة ديزل.. انفجار قنبلة يودي بحياة 8 مدنيين سوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.