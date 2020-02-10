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قُتل 5 جنود أتراك اليوم (الاثنين)، في هجوم للنظام السوري في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب، بحسب ما نقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية.
وأفاد مسؤولون أتراك بمهاجمة النظام السوري موقعًا عسكريًا تركيًا في منطقة تفتناز.
وأضاف المسؤولون أن القوات التركية ترد على الهجوم، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرًا بعد تقدم النظام السوري في المنطقة.
مقتل 5 جنود أتراك في هجوم للنظام السوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10
قُتل 5 جنود أتراك اليوم (الاثنين)، في هجوم للنظام السوري في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب، بحسب ما نقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية.
وأفاد مسؤولون أتراك بمهاجمة النظام السوري موقعًا عسكريًا تركيًا في منطقة تفتناز.
وأضاف المسؤولون أن القوات التركية ترد على الهجوم، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرًا بعد تقدم النظام السوري في المنطقة.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
04:38 PM
قوات أنقرة ترد على الاعتداء
قُتل 5 جنود أتراك اليوم (الاثنين)، في هجوم للنظام السوري في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب، بحسب ما نقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية.
وأفاد مسؤولون أتراك بمهاجمة النظام السوري موقعًا عسكريًا تركيًا في منطقة تفتناز.
وأضاف المسؤولون أن القوات التركية ترد على الهجوم، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرًا بعد تقدم النظام السوري في المنطقة.
، مقتل 5 جنود أتراك في هجوم للنظام السوري ،
المصدر : الخليج 365
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