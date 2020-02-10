شكرا لمتابعة خبر عن «العمالة المنزلية» تستحوذ على 38% من إجمالي التأشيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشيرة عام 2018.
وأكدت الوزارة أن جملة تأشيرات العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشيرة، بنسبة 38.4 % من إجمالي عدد التأشيرات.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعّلت خدمة “معروفة” في وقت سابق، وتستهدف تعميم الخدمة على عدد من الدول المصرح باستقدام العمالة المنزلية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر «العمالة المنزلية» تستحوذ على 38% من إجمالي التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.