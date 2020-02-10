شكرا لمتابعة خبر عن «العمالة المنزلية» تستحوذ على 38% من إجمالي التأشيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشيرة عام 2018.

وأكدت الوزارة أن جملة تأشيرات العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشيرة، بنسبة 38.4 % من إجمالي عدد التأشيرات.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعّلت خدمة “معروفة” في وقت سابق، وتستهدف تعميم الخدمة على عدد من الدول المصرح باستقدام العمالة المنزلية منها.