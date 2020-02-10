شكرا لمتابعة خبر عن ولادة مكة تطبق قرار السماح بالمرافق أثناء الولادة على النساء فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة السماح بوجود مرافق بجوار الأم أثناء فى غرفة الولادة، على أن يقتصر دخول المرافق على النساء فقط. ويأتى قرار السماح وجود مرافق للأم الحامل بهدف منحها الدعم والمشورة وسبل الراحة التى تساعدها على تحمل ألآم المخاض. وطبقا لنص القرار فلن يسمح للرجال بمرافقة الأم، فيما يرجح البعض أن تتخذ المستشفى فيما بعد قرارًا يسمح للرجال بمرافقة زوجاتهم بشرط تهيئة المكان بما يوفر الخصوصية للسيدات.

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