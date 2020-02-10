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كورونا الجديد لم يصل المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصجة، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ” كورونا ” الجديد داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، وفحص 1555 من الرحلات الجوية غير مباشرة من الصين.

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