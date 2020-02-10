شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يوضح آلية تغليظ العقوبة في النظام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
ويأتي ذلك ردًّا على استفسار أحد متابعي حساب الإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر” في هذا الشأن.
وكانت إدارة المرور وجهت نصائح باتباع إجراءات ضرورية لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال ومنها:” أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط، أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق، ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم”.
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