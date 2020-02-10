شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمالة تحمل أكياس مجهولة المحتوى من مكب نفايات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن ظهور بعض العمال وهم يحملون أكياس لا يعرف محتواها من مكب النفايات شرق السلي في منطقة الرياض.
وأظهر الفيديو، العمالة وهي تحمل الأكياس المجهولة فوق السيارة؛ حيث اعتادت على الدخول لمرمى النفايات عن طريق تسلق الجدار الفاصل مما يعرضهم لخطر السقوط والإصابة.
وتعد الأوقات التي يتواجدون بها هي من بعد الظهر وحتى قبيل غروب الشمس وبشكل شبه يومي؛ فيما كانت صحيفة ” صدى ” قد نشرت خبرًا، في وقت سابق عن ” عمالة بنقالية تبيع كراتين الدجاج المنتهية الصلاحية بعد حصولها عليها من مكب النفايات ” .
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