شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأميران بدر وسعود بن عبدالمحسن في مقناص بالمغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة حديثة، سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وأخيه الأمير سعود «حفظهما الله»، خلال تواجدها في مقناص بالمغرب والأمير بدر هو شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، وقد أشرف على الكثير من الأعمال الوطنية في كتابة النصوص آخرها مهرجان الجنادرية عام 1430.

أما الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز هو مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز«حفظه الله»، وقد شغل سابقا منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة حتى عام 2000، عندما عين بعدها أميرا لمنطقة حائل خلفا لعمه مقرن بن عبد العزيز آل سعود.