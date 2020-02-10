شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جهاز بالصيدليات الذكية يرتب الدواء ويجلبه للمريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعمل صيدليات ذكية في بعض المستشفيات، على خدمة المرضى وتقليل زمن صرف الدواء، حتى أصبح يستغرق 5 دقائق فقط.

وأظهر مقطع فيديو نشره المحرر التقني عبدالله السبع جهازا، لترتيب الدواء في مكانه داخل الصيدلية، ثم جلبه عند طلبه دون تدخل بشري إلا عند تحديد الدواء المطلوب في أول خطوة.

وأوضح أن القدرة الاستيعابية للجهاز تقريبا أكثر من 10 آلاف دواء، ويمكنه تحديد الدواء منتهي الصلاحية واستبعاده.