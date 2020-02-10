ورطتها امرأة وأحد أقاربها.. تفاصيل مؤامرة ضد مواطنة حرمتها من الزواج 15 عاما ثم فوجئت بصك طلاق

أدانت الجهات المختصة سيدة انتحلت الهوية الوطنية لامرأة أخرى، بتورط أحد أقرباء الضحية، لتحرمها من الزواج لمدة 15 سنة.

وحسب “عكاظ” فإن المتضررة كشفت معاناتها في طلبٍ تقدمت به للإدارة العامة للشكاوى بهيئة حقوق الإنسان، وأكدت أن سيدة زوّرت وانتحلت شخصيتها في عملية تزوير مدفوعة الثمن.

وأشارت إلى أن ذلك سبب لها متاعب نظامية، بدءاً من تلقيها فواتير باسمها، وانتهاءً بظهور حالتها الاجتماعية في النظام متزوجة كون المنتحلة متزوجةً ولديها أبناء، كما تم لاحقاً إصدار صك طلاق باسمها.

وأكدت الشاكية أنها راجعت كثيراً الجهات المختصة، إلاّ أن طول أمد النظر في مشكلتها الذي استمر 15 سنة، ضاعف معاناتها، وطالبت هيئة حقوق الإنسان، بمساعدتها في حل مشكلتها.

وتفاعلت حقوق الإنسان سريعاً مع طلب السيدة، وبدأت في متابعة القضية، وصولاً إلى حل الإشكالية مع الجهات المختصة.

وتم تسليم المتضررة رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدين، كما تمت الإفادة بإدانة المزور وتزويد الهيئة برقم الصك وتاريخه.