الجهات الأمنية تحل لغز جرائم سطو على 4 محطات بجدة.. وتكشف عن عدد الجناة والمبالغ المسروقة

تمكنت الجهات الأمنية من كشف غموض أربع جرائم سطو على محطات بجنوب جدة ، وكذلك محل تجاري بمحافظة بحرة.

وكشفت مصادر، أن مرتكبي تلك الجرائم، هم 4 شبان، وتم إلقاء القبض عليهم.

وتشير التفاصيل إلى أن الجناة، بعد ارتكابهم للجرائم، هربوا لمدينة الرياض حيث تم القبض عليهم في الرياض ، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية التي سرقوها ٢٠ ألف ريال.