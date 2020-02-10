تمكنت الجهات الأمنية من كشف غموض أربع جرائم سطو على محطات بجنوب جدة ، وكذلك محل تجاري بمحافظة بحرة.
وكشفت مصادر، أن مرتكبي تلك الجرائم، هم 4 شبان، وتم إلقاء القبض عليهم.
وتشير التفاصيل إلى أن الجناة، بعد ارتكابهم للجرائم، هربوا لمدينة الرياض حيث تم القبض عليهم في الرياض ، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية التي سرقوها ٢٠ ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تحل لغز جرائم سطو على 4 محطات بجدة.. وتكشف عن عدد الجناة والمبالغ المسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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