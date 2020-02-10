بالصور: انقلاب مركبة تقل 4 معلمات من جدة إلى مدرستهن شرقي الليث.. والكشف عن حالتهن

تعرضت مركبة تقل 4 معلمات إلى مدرستهن” سوق جدم” ، فجر اليوم الأثنين ، لحادث انقلاب شرق الليث، وأسفر الحادث عن إصابتهن بإصابات خفيفة إلى متوسطة.

وكانت المعلمات القادمات من محافظة جدة في طريقهن إلى مدرسة سوق جدم الابتدائية والمتوسطة ووقع الحادث بعد أن فقد قائد المركبة السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ ما تسبّب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها؛ حيث أُصيب السائق وعدد من المعلمات بإصابات خفيفة ومتوسطة ووقع الحادث قبل مسافة أمتار قليلة من مدرستهن .

فيما باشرت الجهات المعنية ثلاث فرق إسعافية الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام، وأكد المتحدث باسم تعليم الليث محمد ختيم المالكي، وقوع الحادثة، كاشفاً إصابة أربع معلمات، إحداهن إصابتها متوسطة (كسر مضاعف في القدم) وجارٍ تحويلها إلى أحد المستشفيات في جدة، فيما تمت مغادرة حالتين، في حين مازالت الحالة الرابعة تحت الملاحظة، مشيرا إلى متابعة مدير تعليم الليث للحادثة ووقوف القسم النسائي على الحالات المصابة.