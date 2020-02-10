بالصور: نقل هيكل عظمي ضخم لحوت من المتحف الوطني إلى متحف الأحافير بجدة

اتفقت كلٌّ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهيئة المساحة الجيولوجية، على نقل هيكل عظمي ضخم لحوت حديث، من المتحف الوطني إلى معمل الأحافير بجدة.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن الاتفاق على نقل هيكل حوت ضخم يهدف إلى ترميمه والمحافظة عليه، لأجل عرضه في المستقبل بصالات العرض الخاصة بهيئتي السياحة والتراث الوطني والمساحة الجيولوجية. وأظهرت صور نشرتها هيئة المساحة الجيولوجية، تجهيزات وإجراءات نقل الهيكل الضخم، بجانب الفريق المكلف بنقل الهيكل.

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